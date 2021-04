Araucária precisa de quase 13 mil doses para concluir vacinação de idosos

Com as vacinas contra o coronavírus chegando a conta gotas para Araucária, a pergunta que muitas pessoas têm feito é “afinal, quantas doses ainda precisamos para vacinar todos os nossos idosos?”.

A dúvida, que é também misturada com muita angústia, tem sua razão de ser, já que a população acima de 60 anos é um dos grupos de risco mais suscetíveis ao agravamento provocado pelo vírus.

Em Araucária, segundo estimativas do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura, a população enquadrada na faixa etária de 60 a 64 anos é composta por cerca de 6.160 pessoas. Logo, considerando que são necessárias duas doses da vacina para que o ciclo de proteção esteja completamente concluído, a cidade precisa ainda de 12.320 doses para, finalmente, respirar um pouco mais aliviada, já que estará com toda sua população acima de 60 anos imunizada.

Embora ainda não se possa cravar uma data correta para que essa marca seja alcançada, a melhor das expectativas aponta para o final do mês de abril. Já os mais “pés no chão” apostam que tenhamos todos os idosos com a primeira dose recebida no final da primeira quinzena de maio.

65 anos

Esta semana estão sendo vacinadas em Araucária aqueles idosos com 65 anos completos. Eles estão enquadrados no grupo de 65 a 69 anos e até esta terça-feira, 20 de abril, quase 80% do público-alvo havia recebido a primeira dose. A meta dos órgãos de saúde é vacinar, no mínimo, 90% de cada um dos grupos prioritários.

29 grupos

A definição dos grupos prioritários de vacinação não é feita por cada Município e sim pelo Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI). De acordo com esse regramento, são 29 as segmentações classificadas como prioritários. Em números absolutos, a soma dessas pessoas resulta só em Araucária em 46.057 pessoas, o que equivale a pouco mais de 30% da população araucariense.

Aplicação da 2ª dose voltou a ficar dentro da meta

Desde que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começou, uma das preocupações da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) tem sido alertar constantemente a população acerca da importância da aplicação da segunda dose dentro das datas limites estipuladas pelos laboratórios responsáveis pelos imunizantes.

Araucária, assim como todo o Brasil, está trabalhando com dois tipos de vacina: a Coronavac/Butantan, em que a segunda dose precisa ser tomada entre e 21º e o 28º dia após a primeira, e a Astrazenica/Fiocruz, em que o reforço precisa ser tomado 90 dias após a dose inicial.

No último final de semana, por exemplo, o número de pessoas que estava comparecendo aos locais de vacinação para receber o reforço estava abaixo do previsto. Isto obrigou a Prefeitura a reforçar o chamamento, o que resultou na melhora dos índices de comparecimento já na segunda-feira (19). Neste dia, por exemplo, das 1.822 aplicações, 1.265 foram segundas doses. Esse alto comparecimento fez com que a marcha da vacinação voltasse para os seus trilhos.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021