Araucária prepara pré-conferência sobre os direitos da pessoa com deficiência

Conferência vai discutir propostas da comunidade e do governo sobre os desafios relacionados a esse público. Foto: divulgação

Para discutir de forma aberta e debater as propostas da comunidade e do poder público sobre os desafios relacionados às políticas dos direitos das pessoas com deficiência, Araucária já começou a organizar a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As pré-conferências sobre o tema acontecem na próxima semana, dias 22 e 23 de setembro, às 13h30, de maneira on-line e terão uma roda de conversa e levantamento de propostas. O evento será transmitido pelo youtube da Prefeitura de Araucária e da Câmara Municipal. A população em geral está convidada a participar.

Roda de Conversa

Para a roda de conversa foram convidadas os seguintes profissionais: Anilceia Araujo de Sousa, diretora da APAE e presidente do Conselho dos Direitos da pessoa Idosa; Sandra Prado, presidente da AKA, representante do Autismo-TEA e conselheira da Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Lucas Foltz, assessor da Direção Assistencial e conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Yvy Karla Bustamante Abbade, vice-presidente e diretora executiva das Unidades de Inclusão da Universidade Livre para a Eficiência Humana.

Conferência Municipal

O evento deve ocorrer dias 14 e 15 de outubro, às 13h30, com transmissão pelo youtube da Prefeitura. O tema geral deste ano é “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo”.

Mais informações sobre o evento e sobre as inscrições podem ser obtidas pelo telefone 3901-5221.

Texto: Redação com assessoria

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021