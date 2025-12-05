A Prefeitura de Araucária convida toda a população a participar da caminhada dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, marcada para sábado, dia 6 de dezembro. A concentração será realizada entre 8h30 e 9h30, em frente ao prédio da Prefeitura, de onde o grupo seguirá em direção ao Parque Cachoeira.

A ação integra uma programação extensa promovida no município ao longo do período da campanha, reunindo diversas atividades voltadas à conscientização, informação e mobilização social. Essa caminhada reforça a importância do engajamento coletivo no enfrentamento à violência contra a mulher.

No Parque Cachoeira, os participantes poderão acompanhar a apresentação teatral “Hoje Ele Me Deu Flores”, realizada pelo Instituto Schnorr, além de uma aula de ritmos organizada pela SMEL, que complementam as ações do evento. A iniciativa é aberta ao público e busca envolver a sociedade na mensagem que orienta toda a campanha: #NãoTemDesculpa.