Araucária está realizando a campanha ‘21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher’, promovendo diversas ações pela cidade, com o objetivo de levar informações e conscientizar a população acerca dos diversos tipos de violência vivenciados pelas mulheres.

Promovida pelo Poder Público, com apoio da Sociedade Civil, a ação iniciou no dia 20 de novembro e seguirá até o dia 10/12. O Jornal O Popular também se engajou na campanha e organizou o ‘Varal da Vergonha’, uma exposição com manchetes de jornais, retratando casos de feminicídios ocorridos em Araucária.

A primeira exposição foi realizada na Expofest, no Parque Cachoeira e a segunda será no dia 07/12, na Praça Central da Igreja Matriz, das 8h30 às 10h30.

AÇÃO GLOBAL

Os ‘21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher’ é uma ação que acontece em nível mundial. No Brasil teve início no Dia da Consciência Negra (20), com o Festival Maria Águeda. A data foi definida para contemplar também as mulheres negras, que são as mais afetadas pela violência de gênero.

Edição n.º 1493. Victória Malinowski.