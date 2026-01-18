Na próxima terça-feira, 20 de janeiro, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego (SMTE), realiza um Mutirão de Emprego focado em vagas para o cargo de Auxiliar Logístico, destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). A ação inicia às 9 horas e acontece na Agência do Trabalhador (SINE), que fica na Rua Álvaro Linhares Ehlke, n.º 333, bairro Sabiá.

No mutirão, os candidatos às vagas terão atendimento para cadastro, atualização de currículos, orientações profissionais e entrevistas diretas com recrutadores no local. A organização informa que os candidatos precisam ter ensino médio completo e não há exigência de experiência. É importante apresentar no dia o RG, o CPF e o currículo impresso.

Edição n.º 1498.