Araucária promoverá Dia D de vacinação contra a gripe no próximo sábado

Foto: Carlos Poly

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária divulgou na tarde desta quarta-feira, 19 de maio, que o município irá realizar o Dia D de vacinação contra a influenza no próximo sábado, 29. A campanha será destinada aos seguintes grupos prioritários: crianças (de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê há até 45 dias) e idosos acima dos 60 anos.

Serão cinco pontos fixos de vacinação espalhados pelo município nas seguintes Unidades de Saúde.

São Francisco de Assis (CSU)

Santa Mônica (Cachoeira)

Dr. Silvio Roberto Skraba (Industrial)

São José (Tupy)

Araucária (Centro).

O horário de atendimento será das 8h às 16h. É necessário apresentar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação. A vacinação de professores e trabalhadores da área da saúde segue com agendamento online no site da Prefeitura no link CLIQUE AQUI

Meta

Araucária não atingiu a meta de vacinação do público-alvo da primeira fase da campanha da vacinação contra a influenza, gripe, que é de 90%. Portanto, a expectativa é de que com esse Dia D de vacinação haja uma maior procura pela imunização.

Texto: PMA