Araucária recebe 820 doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca

A Prefeitura de Araucária recebe na tarde deste domingo, 24 de janeiro, a cota que lhe cabe das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca, e que no Brasil estão sob responsabilidade da Fiocruz.

Ao todo, serão destinadas à Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) 820 doses, que começam a ser aplicadas já nessa semana no público-alvo desta etapa da vacina.

Ao todo, para o Paraná foram remetidas pelo Ministério da Saúde pouco mais de 86 mil doses de um lote de 2 milhões de imunizantes importadas do Instituto Serum, um dos centros da AstraZeneca para a produção da vacina na Índia. Ela vai ampliar o alcance da proteção ao chamado grupo prioritário, formado por profissionais de saúde, pessoas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pessoas com deficiência severa e indígenas. A definição de prioridade segue o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura, diferentemente da CoronaVac, a aplicação da AstraZeneca será em lote único, garantido a primeira dose para mais pessoas. Isto será possível porque o intervalo de aplicação das doses da AstraZeneca é de até 12 semanas, sendo possível que as 820 doses encaminhadas a Araucária agora sejam aplicadas em 820 pessoas imediatamente.

Multidose

Uma diferença entre o lote de vacinas da Coronavac recebidos por Araucária na semana passada e este da AstraZeneca recebido agora é a forma como eles são envasados. A Coronavac vinha em doses únicas (cada frasco rendia uma dose), já a AstraZeneca é multidose. Casa frasco possui conteúdo para dez doses. Isto exige um maior cuidado e preparo das equipes de vacinação envolvidas na aplicação do imunizante. Acontece que, historicamente, algo em torno de 5 a 10% de cada frasco acaba sendo perdido na hora da preparação da vacina. É a chamada perda técnica. Justamente por isso é vital o preparo das equipes que integram as salas de vacina, para que elas manipulem com a maior eficiência possível a AstraZeneca, de modo a reduzir substancialmente a perda técnica.

Estratégia

Em Araucária, a prioridade de vacinação segue o contido no Plano de Ação para Organização e Programação da Vacinação Contra a Covid-19. O documento elaborado pelo Departamento de Epidemiologia da Prefeitura segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), dando transparência a quem terá direito a vacina dentro dos grupos prioritários.

Profissional da Secretaria de Saúde de Araucária fazendo a retirada da cota de vacinas de Araucária na SESA (Foto: Divulgação)

O Plano de Ação Municipal fixou diretrizes de “priorização dentro das prioridades” da vacina. Pelo documento, por exemplo, são 2.148 trabalhadores da área da saúde, 110 pessoas com mais de 60 anos que estão em casas de repouso instaladas em Araucária e 8.976 idosos. Se fossemos levar em conta todo o contingente classificado como prioritários seriam 23.658 pessoas. Os imunizantes recebidos até agora contemplam apenas 4,3% deste total. Por conta disso, neste primeiro momento, serão contempladas as equipes de vacinação, trabalhadores de casas de repouso de idosos e trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados que estiverem envolvidos diretamente no atendimento a casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Destes, pelo menos 258 trabalhadores estão lotados no CEC Covid. Outros 64 são profissionais do SAMU e 55 trabalham no serviço de remoção de pacientes da Prefeitura. Já nas unidades básicas estão cerca de 230 funcionários das equipes de monitoramento, rastreamento e coleta domiciliar de casos do novo coronavírus. Há ainda cerca de 150 funcionários do Hospital Municipal de Araucária (HMA) que estão em setores diretamente ligados a pacientes com Covid.

Vacinas da Fiocruz contra a Covid-19 chegam a Araucária neste domingo, 24 de janeiro. Foto: Gilson Abreu/AEN

Texto: Waldiclei Barboza