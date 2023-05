Araucária recebe a Expoflor Holambra com muitas opções para o Dia das Mães

Flores estão entre os presentes mais lembrados no Dia das Mães. Elas são a melhor forma de dizermos o que realmente sentimos e demonstram todo nosso carinho e gratidão por quem nos deu a vida. Se você também quer presentear sua mamãe com flores, uma excelente oportunidade será visitar a Expoflor Holambra, que acontecerá entre os dias 10 a 14 de maio, das 9h às 20h, no Pavilhão da Praça da Bíblia, bairro Fazenda Velha.

A Expoflor é uma realização da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Araucária, com apoio da Prefeitura Municipal. A entrada para a comunidade é gratuita e parte da renda obtida com a venda das flores será revertida para a APAE local.

A estrutura da exposição contará com 1,2 metros quadrados, onde os visitantes poderão encontrar mais de 800 espécies de flores, frutíferas e plantas ornamentais, entre mudas e flores formadas, com preços que variam de R$3,00 a R$1.000,00. “Esse ano teremos muitas novidades, em especial para o Dia das Mães, entre outras espécies”, adianta Carlos Cardeoli, da Brasil Flores.

Segundo ele, a exposição é muito esperada pela população de Araucária e estima-se que cerca de 10.000 pessoas visitem a feira de flores de Holambra durante os cinco dias.

