Araucária recebe doação de 200 cestas básicas

Foto: SMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Araucária (SMAS) recebeu na terça-feira, 25 de maio, a doação de 200 cestas básicas de uma empresa da área de soluções biológicas instalada na cidade. Segundo a Prefeitura, a distribuição será destinada para famílias em situação de vulnerabilidade social que tenham crianças e deve acontecer nos próximos dias nas unidades assistenciais da proteção social básica municipal – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Cada caixa contém 46 produtos, incluindo alimentos e itens de higiene e limpeza.

As cestas estão sendo destinadas para famílias que atendam os critérios de vulnerabilidade social temporária, que são os mesmos já operados nos benefícios eventuais regulares da política de assistência, ou seja, renda familiar per capita não superior a 1/4 do salário-mínimo nacional vigente; preferencialmente famílias que não estejam recebendo outros benefícios federais, estaduais ou municipais; além de análise do perfil socioeconômico com avaliação do técnico de referência do CRAS.

Texto: PMA