Araucária recebe mais 660 doses da vacina contra a Covid-19

O Paraná recebeu neste domingo, 7 de fevereiro, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Esse quarto lote enviado pelo Ministério da Saúde contém 147.200 doses da CoronaVac/Instituto Butantan.

Deste novo lote, Araucária receberá 660 doses. As novas unidades serão retiradas pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) na sede do CEMEPAR na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com as recomendações previstas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), essa nova leva deve ser utilizada para vacinar profissionais de saúde e idosos acima de 90 anos.

Das 660 doses que serão encaminhadas a Araucária, 300 serão utilizadas para imunização de profissionais de saúde e as outras 360 para idosos residentes no Município com 90 anos ou mais.

Como está a vacinação em Araucária?

De acordo com informações do Departamento de Vigilância em Saúde, a vacinação em Araucária segue as regras estipuladas no Plano Estadual, que elenca os grupos prioritários a receberem a imunização.

Dentro desse cronograma, estão sendo vacinados agora os profissionais que pertencem ao subgrupo 9. Dentro dele estão os trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores, atuantes em farmácias, no sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados com Covid-19, cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde

Ao todo, das 2.015 vacinas já recebidas pela Prefeitura, 1.695 já foram aplicadas. Deste total, 1632 foram destinadas a trabalhadores da saúde e as demais para idosos com 60 anos ou mais que vivem em casas de repouso da cidade.

Pessoal administrativo da SMSA está sendo vacinado?

Na sexta-feira, 5 de fevereiro, surgiram boatos pela cidade de que funcionários de áreas administrativas da Secretaria de Saúde estariam sendo vacinadas. Algumas delas, inclusive, teriam postado em suas redes sociais fotos do momento da imunização.

De acordo com informações do Departamento de Vigilância em Saúde, os funcionários administrativos da Secretaria de Saúde estão enquadrados no subgrupo 9 do Plano Estadual de Vacinação, dando-lhes o direito de receber a imunização.

Acontece que é justamente a vacinação deste subgrupo 9 que está acontecendo agora. Logo, os funcionários administrativos (efetivos e comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) que manifestarem o desejo de receber a vacina (mesmo não estando em grupos de risco) têm que ser imunizados.

Texto: Waldiclei Barboza/ Foto: Marco Charneski/ Jornal O Popular do PR