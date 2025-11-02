No último sábado (25), Araucária recebeu uma ação do movimento P30 – Paraná Pelo Clima, uma das maiores mobilizações ambientais do estado, que tem como meta o plantio de 30 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em 30 dias, antes da COP30. Idealizado por Nilton Gonzaga, coordenador municipal da CUFA São José dos Pinhais, o projeto busca unir comunidades, escolas e lideranças em prol da regeneração ambiental e da conscientização sobre as mudanças climáticas.

Em Araucária, a ação foi trazida por Cristiane Ferreira, que decidiu mobilizar a cidade a partir da proposta estadual. Com o apoio de Jeane, da Associação Juventude Araucariense (AJA), e de Juarez Afonso, a iniciativa envolveu moradores de várias comunidades em um mutirão de plantio. As atividades aconteceram nas regiões da Lagoa Azul, Santa Cruz e Israelense, e, na área rural, em Tietê, Lagoa Suja, Taquarova, Botiatuva, Colônia Cristina e em uma escola com a participação ativa de alunos. Nos próximos dias, o grupo dará continuidade aos plantios na comunidade do Beira Rio.

Segundo Cristiane, a experiência foi marcante. “Esta ação, em especial, significou muito para mim. Encontrei pessoas verdadeiramente comprometidas com o cuidado à natureza e que, por outro lado, também assumem a responsabilidade, que cabe a cada um de nós, de combater a crise climática”, afirmou. Ela destacou ainda a dimensão social e afetiva do momento: “Percebi o quanto a justiça climática está muito além do urgente! Existem muitas comunidades em busca do verde, da árvore, da sombra, em busca da vida.” Cristiane enfatizou também o envolvimento das famílias durante o plantio. “Envolvemos as crianças e seus familiares para que, ao plantar, se conectassem com a árvore e assumissem a responsabilidade de cuidar dela. Valeu muito por cada sorriso, por ver tantas mãozinhas plantando e por sermos acolhidos pelas comunidades.”

Para Juarez Afonso, a ação despertou nas crianças e nos moradores o senso de pertencimento e responsabilidade ambiental. “Foi uma grata satisfação. As crianças compartilharam esta ação em prol de possibilitar um mundo melhor para elas, e viram que é possível fazer parte da transformação e do dever em tentar restaurar aquilo que foi e está sendo destruído devido ao progresso que não considerou a sustentabilidade”, destacou.

“Além do simbolismo, os 30 mil pés de árvores terão um papel ambiental crucial, produzindo cerca de 3,6 milhões de quilos de oxigênio ao ano e sequestrando aproximadamente 129 toneladas de carbono, mostrando que a ação local pode ser parte da resposta global ao desafio climático”, completou Juarez.
Já Jeane ressaltou o protagonismo infantil no plantio. “Foi um momento muito especial, em que tivemos como principais participantes as crianças, que serão as guardiãs dessas árvores”, afirmou.

