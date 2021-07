Araucária recebe novas doses da vacina contra a gripe

Foto: Américo Antonio/SESA

Após um atraso na entrega, o Governo do Estado enviou uma nova remessa com 16.210 doses da vacina contra a influenza, gripe, para Araucária. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com isso, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) da cidade estão oferecendo novamente a vacina para a população em geral. A campanha segue enquanto durarem os estoques.

Para quem ainda não recebeu o imunizante neste ano, a orientação da SMSA é para que procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa de segunda a sexta-feira.

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas diretamente na UBS.

Texto: PMA e Redação