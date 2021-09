Araucária recebe o reforço de mais 24 guardas municipais

Posse dos novos guardas aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º de setembro. Foto: divulgação

Vinte e quatro novos guardas municipais foram empossados pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) na manhã desta quarta-feira, 1º de setembro. Os novos guardas foram aprovados em concurso público feito pela Prefeitura no último ano e vão recompor o quadro original da categoria, que estava defasado em razão de pedidos de exoneração, algumas demissões e falecimentos.

Os guardas que tomaram posse na manhã de ontem passarão agora por um curso de formação com duração prevista de três meses. Neste curso eles terão aulas teóricas e práticas, desde noções de abordagem, primeiros socorros, manuseio de armas de fogo, entre outros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), é só após essa formação específica que os guardas passarão a reforçar o efetivo da GM nas ruas da cidade. Hoje, a Guarda tem 155 integrantes na ativa. Com o incremento dos 24 se aproxima de um efetivo de 180.

Presente no evento de nomeação dos novos guardas, Hissam afirmou que a segurança pública é e sempre será uma das prioridades de sua administração. “Quando assumimos lá em 2017 a GM estava sucateada. Demos estrutura, investindo em viaturas novas, armamento adequado, treinamento, além de uma sede que atenda às expectativas e necessidades da corporação. Também melhoramos algumas gratificações em razão da periculosidade do trabalho que eles exercem e agora estamos recompondo o efetivo”, explicou.

Ainda segundo Hissam, foram e são esses investimentos que fizeram da GM de Araucária uma das mais preparadas do país. “Tenho uma relação de muita confiança com nosso efetivo. Dentro das nossas possibilidades, damos toda a estrutura para eles e, em troca, só peço que eles se dediquem ao trabalho e atendam com presteza a nossa população trabalhadora”, refletiu.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021