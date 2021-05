Araucária receberá 1.170 doses da vacina da Pfizer

Além de Araucária, outros oito municípios do Paraná receberão doses da vacina da Pfizer. Foto: Américo Antonio/SESA

Parte do terceiro lote da vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde ao Paraná terá como destino a cidade de Araucária. A definição acerca dos municípios que receberiam o imunizante aconteceu nesta quarta-feira, 19 de maio.

Ao todo, o Paraná recebeu nessa remessa 39.780 doses. Além de Araucária, os municípios de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e Foz do Iguaçu, Campo Largo, São José dos Pinhais, Colombo e Pinhais também foram incluídos na divisão dessa remessa.

Ao contrário das outras duas vacinas que integram atualmente o Plano Nacional de Imunização (PNI), a distribuição do imunizante da Pfizer precisa de cuidados extras, já que os critérios de armazenamento e conservação estipulados pelo fabricante são mais complexos do que os da AstraZeneca e Coronavac.

Araucária só foi incluída nessa leva da distribuição da Pfizer porque possui uma rede de frio (que são as geladeiras especiais para armazenamento da vacina) e profissionais em quantidade e qualidade suficiente para conservar e aplicar as vacinas com a agilidade necessária. “A vacina da Pfizer exige cuidados específicos para conservação, além de prazos diferenciados tanto no armazenamento quanto na aplicação após o descongelamento”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, à Agência Estadual de Notícias (AEN).

Detalhes

Ainda conforme a AEN, cada frasco da vacina Pfizer/BioNTech possui seis doses e deve ser diluído em soro fisiológico para aplicação. Ela exige ainda um conjunto de seringas específico, de 1 ml, quando da aplicação.

A vacina da Pfizer possui validade de até seis meses quando conservado em -80ºC a -60ºC. Se a vacina for mantida na temperatura -25ºC a -15ºC, a validade é de 14 dias. Quando “descongelada”, de 2ºC a 8ºC, a durabilidade é de até cinco dias. Caso a vacina já tenha sido diluída no soro, a duração é de apenas seis horas.

A diretora do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), Margely de Souza Nunes, explicou que a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) recebe a vacina da Pfizer congelada em temperatura média de menos vinte graus centígrados. Nos ultrafreezers do CEMEPAR elas ficam armazenadas nesta mesma temperatura. Porém, quando vão ser distribuídas aos municípios, elas são descongeladas e entregues às secretarias municipais em temperatura de 2ºC a 8ºC. Assim, quando receber os imunizantes, Araucária terá até cinco dias para aplicá-los na população.

Destinação

Conforme o Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Araucária, a vacina da Pfizer será incorporada às da Coronavac e AstraZeneca que o Município vem recebendo com mais regularidade, sendo destinadas a pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e gestantes e puérperas com comorbidades, sendo que não é possível ao cidadão escolher qual vacina deseja receber.

O Departamento explica, no entanto, que aquelas gestantes e puérperas com comorbidades elegíveis para vacinação receberão a Coronavac ou a Pfizer, já que a aplicação da AstraZeneca está suspensa para esse grupo.

Outro ponto ressaltado pela Secretaria de Saúde é o de que gestantes e puérperas com comorbidades precisam apresentar a declaração assinada por um médico prescrevendo a vacinação. Somente quem apresentar esse documento, que está disponível no site da Prefeitura, é que poderá ser vacinado, já que é preciso uma avaliação individualizada do risco/benefício para gestantes e puérperas.

Quando as vacinas estarão disponíveis?

Ainda conforme a Secretaria de Saúde, nesta quinta-feira, 20 de maio, será feita a organização do calendário de vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, que só podem receber a Coronavac ou a Pfizer. A expectativa é que até o final do dia ou na sexta-feira (21) seja divulgada pela Prefeitura as datas disponíveis para imunização desse grupo.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021