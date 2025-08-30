Araucária ocupa a 7ª posição entre os 10 municípios paranaenses que mais registraram ocorrências envolvendo postes derrubados por colisões de veículos. Os números são referentes ao período de 01/01 a 21/08 de 2025, e o município teve 53 postes quebrados.

Os números fazem parte de um levantamento feito pela Copel, que mostra Curitiba na primeira posição com 205 postes derrubados, Londrina em segundo com 124, São José dos Pinhais em terceiro com 122, Cascavel em quarto com 74, Ponta Grossa em quinto com 65, Foz do Iguaçu é a sexta cidade com 62, na oitava posição está Colombo com 38, Pato Branco em nono também com 38 e em décimo Fazenda Rio Grande com 37.

Considerando o intervalo de 233 dias, ao realizarmos um cálculo rápido, obtemos uma média de aproximadamente dois postes derrubados a cada dois dias em Araucária.

Apesar do alto número de abalroamentos, a maioria dos motoristas não permanece no local do acidente, dificultando a responsabilização pelos prejuízos e colocando em risco a vida de terceiros. Quando um poste é derrubado, toda a rede elétrica local é comprometida e isso afeta diretamente hospitais, escolas, residências e comércios e a substituição pode levar horas.

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?

Segundo a Copel, as quebras de postes por abalroamento estão entre os danos causados por terceiros à rede elétrica passíveis de indenização financeira à companhia. Em outras palavras, a responsabilidade financeira pelo dano é do causador do acidente, que além de arcar com os prejuízos causados ao seu veículo e aos demais, ainda terá que desembolsar R$ 5.520,00 ou mais, que é o valor médio cobrado por cada poste danificado.

Quando se trata de poste de energia elétrica, a Copel faz a substituição, nos casos de postes de iluminação pública (comuns em rotatórias de trânsito, praças, canteiros de rua), o serviço fica a cargo da Prefeitura; e quando é poste exclusivo de telecomunicações e dados (há algumas ligações somente com esse tipo de cabeamento), a responsabilidade é das empresas de Telecomunicações.

“A Copel tem o compromisso de restabelecer a energia de todos os clientes o mais rápido possível. Em casos de acidentes deste tipo, o isolamento da área, a remoção do veículo, entre outras ações, são fatores que interferem no tempo do serviço até a recomposição dos danos à rede elétrica, a troca do poste e o religamento completo dos clientes afetados”, explica a companhia.

Edição n.º 1480.