Ainda existem lacunas importantes no acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado contra a AIDS, fatores que limitam o avanço rumo à eliminação do vírus. Este ano, a campanha do Dia Mundial de Combate à Aids, 1º de dezembro, traz como tema “Zero morte por AIDS em 2030”, uma forma de sensibilizar sobre a realidade da doença, principalmente nos casos mais avançados, dar visibilidade às histórias por trás de cada caso e promover uma resposta coletiva. Governos, profissionais de saúde e toda a sociedade são chamados a apressar as ações para alcançar a eliminação do HIV até 2030.

Em Araucária, a data motivou a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) a promover ações de conscientização e prevenção. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) intensificaram a testagem rápida de HIV, e também houve testagem ao longo de todo o dia no CEMO – Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas. Foram distribuídos kits de prevenção no Terminal Central, e orientações sobre prevenção, sexo protegido, Profilaxia Pós-Exposição (PeP), Profilaxia Pré-Exposição (PreP), testes e tratamento.

O Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) de Araucária acompanha, no momento, 911 pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA). De acordo com os registros, 53 usuários estão em descontinuidade do monitoramento, situação classificada como abandono de tratamento.

Somente neste ano, o município registrou 41 novos diagnósticos de HIV/AIDS, conforme dados do Sistema de Informação de Agravos do Ministério da Saúde.

Diante da necessidade urgente de eliminação do vírus, a Saúde reforça a importância da testagem regular para diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e da adesão ao tratamento, que garantem qualidade de vida às pessoas vivendo com HIV/AIDS e contribuem para a redução da transmissão. O SAE/CTA oferece atendimento gratuito, sigiloso e humanizado à população.

O SAE/CTA funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h para realização de exames e das 8 às 17h para retirada de medicamentos. O serviço está localizado no Complexo do Núcleo Integrado de Saúde (NIS), na Rua Dr. Guilherme da Mota Corrêa, 55 – Centro. Telefone (41) 3614-1640.

CONVIVENDO COM O VÍRUS

Há 12 anos João (nome fictício), de 35 anos, descobriu que estava com AIDS, no término de um relacionamento. “Foram dias difíceis. Passava mal direto, emagreci 10 quilos, e começaram a aparecer manchas no meu corpo. Fiz alguns exames que não deram em nada. Um dia eu estava no centro da cidade e decidi passar no antigo SOA (SAE/CTA) para fazer um teste rápido. Na minha cabeça fosse apenas por precaução, pois não acreditava estar com o vírus. Para o meu desespero, a testagem deu positivo para HIV. Parecia que o mundo ia acabar ali, foi como se um buraco se abrisse e eu estivesse dentro. Senti um misto de nojo, me sentia sujo”, relata.

Naquele mesmo dia a equipe do SAE/CTA acolheu e encaminhou João para todos os procedimentos de início de tratamento. Hoje ele faz acompanhamento na rede de saúde municipal, embora afirme que a estrutura do serviço tem deixado a desejar. “O serviço precisa de melhorias urgentes, o local é insalubre, triste, precisa também de uma equipe qualificada para atender os pacientes com mais dignidade”, declara.

Receber o diagnóstico de HIV/AIDS afetou de maneira drástica o relacionamento de João com outras pessoas. “Eu me sentia sujo, não aceitava muito bem a doença. Hoje, graças a Deus, eu convivo muito bem com o vírus, e minha imunidade é ótima”, afirma.

João lamenta ainda existirem tantos tabus em torno da doença e defende as campanhas de conscientização como forma de acabar com o preconceito. Ele reforça que as pessoas não entendem a diferença do HIV e AIDS e as campanhas são importantes para esclarecer isso.

“E se você descobriu recentemente que tem AIDS, acredite no tratamento, na ciência, busque Deus, este ciclo é um início de vida nova, de amadurecimento, de autocuidado. Temos uma rede de apoio e o tratamento hoje é super acessível, não há efeitos colaterais. Vivemos em um momento muito melhor e apesar da doença, temos vários benefícios a nosso favor”, aconselha.

