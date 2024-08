Araucária registrou aumento nos casos de diabetes e hipertensão

Os atendimentos individuais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para diabetes e hipertensão aumentaram muito nos últimos dois anos. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, com dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), do Ministério da Saúde, mostra que os números de atendimentos têm crescido constantemente nessa década.

No Paraná, o diabetes ocupa a 3ª posição como causa de mortalidade prematura em pessoas de 30 a 69 anos, numa série histórica de 2018 a 2022. Em relação à hipertensão arterial, o cenário não é diferente. Em dois anos, os registros de atendimento passaram de 1.584.410 em 2021 para 4.659.029 em 2023, aumento de 194%. Desde janeiro deste ano esse número já ultrapassa os 2,4 milhões de atendimentos.

Em Araucária, dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) apontam para um aumento de 40% no número de diabéticos, considerando o período de início da pandemia de Covid-19 (2020) até agora. Já o número de hipertensos teve 23% de aumento no mesmo período. Além do acompanhamento das pessoas com hipertensão e diabetes, como forma de prevenção, Araucária conta com a linha de cuidado de doenças crônicas com o trabalho articulado em rede, envolvendo todos os serviços de saúde.

Importante salientar que o atendimento às pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial, mais conhecida como “pressão alta”, deve iniciar pela UBS.

Diabetes

O Diabetes Mellitus (DM) é causado pela produção insuficiente ou resistência à ação da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas e responsável por metabolizar a glicose transformando-a em energia para a manutenção do funcionamento do nosso corpo.

Isso provoca altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente. Esse aumento dos níveis de glicemia pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos.

Diversas situações e condições podem desencadear o diabetes – a maioria dos casos é classificada em Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2 e Diabetes Gestacional. A identificação do tipo é fundamental para o tratamento adequado.

Hipertensão

A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, podendo ser assintomática e silenciosa, e caracteriza-se por elevação da pressão arterial acima de 120mmHg de pressão máxima e 80mmHg de pressão mínima.

A pressão alta normalmente não tem uma causa específica, sendo mais comum em caso de alimentação rica em sal e sedentarismo. No entanto, em alguns casos pode acontecer devido a doenças renais ou dos vasos sanguíneos, por exemplo.

Edição n.º 1428. Maurenn Bernardo e assessoria.