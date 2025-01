Araucária registrou quase 1.400 acidentes de trânsito em 2024

Dados do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) mostram que Araucária registrou – em média – 3,79 acidentes de trânsito por dia em 2024. São 1.385 sinistros anotados pelos órgãos de trânsito de janeiro a dezembro do ano passado. Os números constam do portal da transparência do órgão.

Os dados tabulados pelo DETRAN trazem que do total de sinistros registrados, 1.117 (80,60%) não envolveram vítimas. Em outros 268 casos, o que representa 19,40%, houve pelo menos uma vítima.

A Avenida das Araucárias é a via em que mais sinistros de trânsito foram atendidos. São 144 casos nos doze meses do ano passado. Na sequência aparecem Avenida Archelau de Almeida Torres (58 casos) e Rua Marcelino Jasinski (41). Veja na tabela que ilustra essa matéria as quatorze ruas “mais bem” posicionadas nesse ranking.

As estatísticas do DETRAN mostram ainda que foram identificados 1.515 condutores envolvidos nesses sinistros. A grande maioria deles (998) é do sexo masculino. Já as identificadas como do sexo feminino somam 220 e outros 297 não tiveram o gênero anotado.

Segundo os dados do DETRAN, o trânsito em Araucária vitimou fatalmente sete pessoas em 2024. Três delas eram motociclistas. Dois eram condutores de carros e dois passageiros. Dos mortos, quatro tinha entre 18 e 29 anos. Um tinha entre 50 e 51 anos e os outros dois tinham entre 51 e 59 anos.

As ruas em que mais foram registrados acidentes em 2024

Condutores envolvidos por gênero

