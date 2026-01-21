O Araucária SAF está acelerando as preparações para a participação no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona, com previsão de início para 28 de fevereiro. Embora o elenco não esteja totalmente completo, os treinos estão acontecendo, sob o comando do recém-chegado técnico Fabinho Cunha, 53 anos, que tem passagens pelo Avaí Futebol Clube, Chapecoense, Londrina e Azuriz Futebol Clube.

Fabinho possui grande experiência no desenvolvimento de atletas e na condução de projetos esportivos estruturados, e chega para fazer a diferença no clube, com a difícil missão de conduzir o time à divisão de acesso em 2027.

A tabela completa com os dias, locais e horários dos jogos ainda não foi divulgada pela Federação Paranaense de Futebol, mas já se sabe que o Araucária fará sua estreia fora de casa, entre os dias 28 ou 29 de fevereiro, contra o Paranavaí.

Edição n.º 1498.