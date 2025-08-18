O Araucária SAF entrou em contagem regressiva para sua estreia no Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona 2025, no dia 30 de agosto, contra o Hope. Além dos treinos puxados, o time vem participando de amistosos, que estão servindo de base para que o treinador Ageu possa avaliar os pontos que precisam ser melhorados.

“O grupo está focado, trabalhando forte e buscando um bom entrosamento em campo. Em nossos treinos diários, também estamos estudando os possíveis nomes que irão compor a equipe titular”, destaca o técnico Ageu, que chegou há três semanas para comandar o time pela segunda vez. Na primeira vez, em 2022, ele conduziu o Araucária até às semifinais da Terceirona, quando perdeu o jogo nos pênaltis para o Grêmio Maringá, ficou em 3º lugar e não conseguiu o acesso.

Ageu afirmou que nenhum jogo da Terceirona 2025 será fácil e que o Araucária vai encarar grandes adversários que estão em busca de um mesmo objetivo: a classificação e o acesso à Segunda Divisão em 2026. “O campeonato é curto e por isso, cada ponto conquistado será muito importante”.

O Araucária SAF está na Chave A do campeonato, juntamente com os times do Hope, Prudentópolis, Iraty e Samas.

Edição n.º 1478.