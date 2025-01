Araucária se despede da professora aposentada da rede municipal Cirene da Silva de Oliveira

A professora aposentada da rede municipal de ensino de Araucária, Cirene da Silva de Oliveira, 69 anos, faleceu nesta quarta-feira (15/01), causando comoção entre familiares, ex-colegas de profissão e amigos. Sempre dedicada à educação, Cirene trabalhou durante muitos anos na Escola Municipal Ibraim Mansur e participou ativamente na formação do coletivo de aposentados do Sismmar (sindicato dos professores).

Ela faleceu no Hospital Evangélico Mackenzie, em decorrência de complicações de saúde. Quem quiser prestar uma última homenagem à professora, o velório está sendo realizado na Capela do Cemitério Jardim da Independência (Av. Independência, 1213, Porto das Laranjeiras), e o sepultamento está marcado para hoje (16), às 17h, no mesmo local.