Araucária se despede do desportista Batatinha, ex-dirigente do Jardim Alegre

Wilson José Luis, mais conhecido como Batatinha, faleceu nesta segunda-feira, 03 de fevereiro, aos 71 anos. Muito conhecido na cidade, ele atuou por muitos anos como dirigente do time Jardim Alegre. Além disso, ele também era ex-integrante e colaborador assíduo do grupo Eternos Craques.

Um familiar conta que, há algumas semanas, ele havia levantado cedo para realizar uma hemodiálise, devido a um problema nos rins, quando não conseguiu mais andar. Batatinha ficou internado no Hospital Municipal de Araucária (HMA) por volta de 21 dias, quando veio a falecer nesta segunda-feira.

“Nosso eterno Garotinho de Ouro descansou. A garganta dá um nó, porque me lembro de nossa infância, na beira do campo, gritando com aquela criançada que, mais tarde, ele transformou no time do Jardim Alegre!”, publicou um amigo nas redes sociais.

O velório está ocorrendo na Capela do Cemitério Jardim Independência. O sepultamento será no mesmo local, às 16h30 desta terça-feira (04).