Araucária se destaca no combate à criminalidade, segundo dados da SESP

No ano de 2023, Araucária registrou 24 homicídios dolosos, contra 29 registrados no mesmo período de 2022. O índice coloca a cidade na 10ª posição entre os 20 municípios do Paraná com maiores índices de mortes violentas. Os números são de um estudo realizado pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatísticas (CAPE) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. O levantamento também aponta que os municípios mais populosos do Paraná apresentaram bons índices de redução de criminalidade em 2023.

Analisando os números, o Tenente Francimar de Moraes Zamierowski, comandante da 2ª Cia da PM de Araucária, destaca que em relação à taxa de homicídios, por mais que Araucária esteja entre os 10 munícipios com maiores números, houve uma redução de 17% em relação ao ano de 2022. “É um dado que deve ser comemorado. Araucária atingiu o índice estipulado pelo Ministério da Justiça, que é 16 mortes para 100 mil habitantes – nosso índice está em 15,25. Outro ponto importante a ser destacada é que das 24 mortes, 9 são em decorrência de acidente de trânsito, um dado que já estamos trabalhando, para intensificar nossas ações em fiscalização de trânsito e assim reduzir esses números”, declarou o Tenente.

No mesmo estudo feito pela SESP, Araucária ocupa a 13ª posição com relação às ocorrências de tráfico de drogas entre 20 municípios paranaenses. Foram 94 situações registradas em 2023, contra 46 em 2022, mostrando inicialmente que houve um aumento nos números. Porém, segundo explica o comandante da PM, esse aumento é um reflexo da atuação policial em abordagens, bloqueios, e saturação nos bairros, através de denúncias do 181. “Isso faz com que a polícia consiga tirar mais drogas de circulação, logo, é um aspecto bastante positivo”, avalia.

As ocorrências de roubo também fazem parte do levantamento feito pela SESP. Nesse quesito, Araucária aparece na 10ª posição, entre 20 cidades do Paraná, registrando 228 casos em 2023 contra 434 em 2022. “Nesse estudo sobre roubo, o município é o 10º com maior redução de roubos, com um percentual de 47%. A análise se faz de forma absoluta, isto é, quantidade de roubo para cada 100 mil habitantes. Entretanto, se considerarmos apenas o percentual de redução, Araucária é o 2º município dos 399 com maior redução de roubos. Novamente o trabalho desenvolvido pela 2ª Cia/17º BPM, com saturação, bloqueio, abordagens em bairros de maior incidência, surtiu efeito”, pontua o Tenente Francimar.

