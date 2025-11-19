De 21 a 23 de novembro, Araucária será palco do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio 2025, reunindo os principais nomes das categorias de base do ciclismo nacional. Atletas das categorias Infanto-Juvenil, Juvenil e Júnior, nas modalidades masculina e feminina, disputarão as provas de Estrada (Resistência) e Contrarrelógio, duas das mais tradicionais e exigentes disciplinas do esporte.

Reconhecido pela Confederação Brasileira de Ciclismo como o evento mais importante da temporada para as categorias de base, o campeonato funciona como uma vitrine de novos talentos, estimulando o desenvolvimento esportivo, a integração entre atletas e o fortalecimento do alto rendimento nas futuras gerações do ciclismo nacional.

A Praça da Bíblia, em frente à Câmara Municipal de Araucária, servirá como centro oficial para a concentração dos atletas. Também será o ponto de largada e de chegada do percurso.

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e CRI – Categorias de Base é um evento organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo e Federação Paranaense de Ciclismo, com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro.