Araucária sedia Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica e GYM Paraná no fim de semana

De sexta-feira a domingo (02 a 04/12), Araucária receberá o Campeonato Paranaense Estreantes e Nível Escolar de Ginástica Rítmica. O evento será no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira). Na sexta (02), a partir das 19h30, ocorrerá também, no mesmo local, o Festival de Ginástica Para Todos (GYM Paraná). Os dois eventos são uma realização da Prefeitura de Araucária com promoção da Federação Paranaense de Ginástica. A entrada para o público é gratuita.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Araucária (SMEL), no Campeonato Paranaense Estreantes e Nível Escolar de Ginástica Rítmica o município será representado por cinco ginastas e no festival GYM Paraná serão 25 alunas da escolinha de GR do município.

Araucária tem um excelente histórico de resultados em competições e entre os mais recentes, a ginasta Gabriela Malaquias foi campeã geral, arco e fita no Torneio Nacional. Também no Nacional, Milena Olegar foi 3° lugar no arco e 4° lugar geral. Atualmente, Gabriela é a campeã paranaense nível 2 de ginástica rítmica e Milena é vice-campeã paranaense. O município também é campeão paranaense e do Regional Sul nos trios Infantil e Juvenil. Já o trio adulto é campeão paranaense, vice regional e 3° lugar nacional.