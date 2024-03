Araucária sediará Encontro Nacional de Samba de Roda entre os dias 4 e 7 de abril

Entre os dias 4 e 7 de abril, Araucária vai sediar o Encontro Nacional de Samba de Roda. Esta será a 13ª edição do encontro e a primeira vez que ocorre no Paraná, com organização do Coletivo Cultural Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca. O coletivo foi contemplado em um edital do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023, de eventos artísticos calendarizados e reunirá neste evento as gerações da cultura do samba de roda no estado do Paraná e convidados de outros estados.

O encontro, que acontecerá no Ponto de Cultura, Estudos e Memória Griô, na rua professora Leonor Machado Bussi, 28, bairro Thomaz Coelho, contará com oficinas de instrumentalização gratuitas, oficinas, palestras, rodas de conversa e apresentações com os artistas locais. O evento promete levar aos participantes conhecimento, troca de experiências, reconhecimento e muito mais.

Desde o falecimento de sua mãe mestra Biloca, Fernanda passou a comandar o Coletivo Cultural, mantendo viva a chama do samba de roda, dança dos orixás, dança afro, culinária afro-brasileira, entre outros. Sua dedicação destaca o poder ancestral da mulher e a importância feminina na jornada de Mestre Bimba.

Mais informações sobre o Coletivo Cultura e sobre o Encontro Nacional podem ser obtidas no Instagram: @sambadebiloca ou através dos contatos (41) 9 9221-5715 – Fernanda Machado e (41) 9 9154-3143 – Samba de Biloca.