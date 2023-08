Araucária sediará o 1º Fórum Regional Metropolitano de Trânsito nesta quinta e sexta (17 e 18)

Nesta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18 de agosto, Araucária irá sediar o 1º Fórum Regional Metropolitano de Trânsito, promovido pela Prefeitura de Araucária, que acontecerá no Parque Cachoeira. O evento contará com a participação de autoridades no assunto que atuam em Araucária e nas cidades de Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Cascavel.

No primeiro dia do evento haverá um painel será sobre “Administração Pública de Trânsito”, o segundo painel será sobre “Educação para o Trânsito”. Ainda na quinta-feira, no período da tarde, os debates do terceiro e do quarto painéis envolverão os temas “Mobilidade Urbana” e “Fiscalização e Policiamento”. Já na sexta-feira, os temas a serem discutidos serão “Saúde” e “Legislação”.

Nos dois dias, o evento começa às 8h, com credenciamento e coffee break, e segue até meio-dia. Haverá pausa para almoço e os painéis são retomados às 13h. Para participar do Fórum, é necessário fazer inscrição pelo link: Clique aqui. Os participantes receberão certificados.

Edição n.º 1376