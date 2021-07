Araucária será sede da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade

Marcos Tokarski e Rodrigo Vicari ficaram com a vice colocação em 2021 e agora irão em busca do título. Foto: divulgação

Após seis senos sem receber uma prova do Campeonato Brasileiro de Rally, Araucária irá sediar, nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto, a 1ª etapa da competição, que também dará largada à temporada 2021. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 20 duplas inscritas, entre elas a dos campeões prata da casa, Marcos Tokarski e Rodrigo Vicari, que em 2020 ficaram com a vice colocação no campeonato brasileiro e agora irão em busca do título. “Em 2020 ficamos na segunda colocação, com apenas 7 pontos de diferença para os campeões. Este ano vamos em busca do campeonato na categoria Rally 4, a mais disputada do momento”, comentou Tokarski.

No Estádio Emílio Gunha, no CSU, será montado o Parque de Apoio do Rally Araucária. Já o trajeto que os pilotos irão percorrer nos dois dias de prova contam com trechos localizados na área rural do Município, como Roça Nova e Taquarova no sábado, e Formigueiro, Campestre, Ipiranga e Taquarova no domingo. Importante ressaltar que, seguindo recomendações dos governos federal, estadual e municipal de proteção contra a Covid 19, além de protocolos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), não será permitida a presença de público nos trechos, exceto moradores das casas por onde o rally passará.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021