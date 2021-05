Araucária será sede do Campeonato Brasileiro Indoor de Arco e Flecha

3ª Copa Nacaxé, realizada antes da pandemia, na cidade de Maringá. Foto: divulgação

Mais uma notícia boa para os arqueiros profissionais e os simpatizantes do arco e flecha em Araucária. Na última Assembleia Geral Ordinária da Associação Field Brasil, ocorrida em 24 de abril, em São Paulo, o grupo Arauqüeras se propôs a sediar o BIAC – Brasilian Indoor Archery Championship, que é o Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha da Field Brasil e a sugestão foi aceita por unanimidade pelos representantes dos polos de todo o Brasil. Isso mesmo! Com essa aprovação, Araucária será sede da competição.

Na ocasião, o agrupo apresentou um breve relato sobre o município e todas seu potencial para receber os arqueiros, como o parque hoteleiro e de restaurantes, além dos principais pontos a serem visitados. O CT Cordilheira – Centro de Treinamento dos Arauqüeras também foi evidenciado, por ser o único do Brasil a despertar curiosidade nos arqueiros que ainda não conhecem a estrutura.

A 4ª Copa Ronaldo Nacaxe, como é chamado este torneio, que acontece a cada dois anos, reunirá os melhores arqueiros do Brasil e acontecerá no Ginásio de Esportes Joval de Paula Souza, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2021. Serão dois dias de competição, onde cada arqueiro lançará 60 flechas por rodada, em alvos concêntricos de 40 cm de diâmetro, a uma distância de 18,3 metros. Ronaldo Nacaxe foi um arqueiro pioneiro no Brasil, que trabalhou incansavelmente para o desenvolvimento do arco e flecha.

O torneio será organizado pela Start Up Riter Sports, que vem administrando o CT Cordilheira e é a grande a expectativa de que seja um evento digno da grandeza de Araucária e das conquistas de seus arqueiros e arqueiras.

Texto: Maurenn Bernardo

