Araucária supera meta de atendimentos odontológicos a gestantes e recebe recurso do Ministério da Saúde

Araucária atingiu a meta estabelecida pelo Programa Previne Brasil do Ministério da Saúde, que prevê um incentivo financeiro federal de custeio aos municípios que alcançarem a proporção de gestantes com atendimento realizado superior a 42%, no ano passado com 46% e no 2º quadrimestre de 2022 aumentou para 74%. Portanto, recebeu em parcela única o valor de R$20.417,40.

A responsável técnica da odontologia, da Secretaria Municipal de Saúde, Giovanna Honaiser explica que o Previne Brasil visa incentivar o cuidado odontológico da gestante buscando a saúde de mãe e de filho. “É imprescindível que todas as gestantes sejam acompanhadas pela equipe odontológica, pois o corpo da mulher sofre alterações hormonais, deixando a cavidade bucal mais suscetível ao aparecimento de doenças, como infecções nas gengivas e cáries. Por isso, é importante o acompanhamento de um profissional, pois a saúde bucal da mãe influencia diretamente na saúde do bebê que nasce, evitando partos prematuros e bebês com baixo peso”, explica.

A profissional explica ainda que o acompanhamento da gestante pelo cirurgião dentista também tem o objetivo de melhorar as condições de saúde do bebê. “Para que um bebê chegue ao mundo saudável, ele precisa se desenvolver adequadamente e adquirir peso, pois crianças que nascem antes da hora precisam ficar internadas até ganharem peso o suficiente, e assim correm mais risco de contraírem infecções e outras doenças”, destaca.

Confira as possíveis alterações na saúde bucal da mulher na gestação:

1) Secreção salivar aumentada.

2) Náuseas e vômitos: geralmente são transitórios e comuns até o terceiro mês de gravidez. Caso a gestante sinta ânsia de vômito durante a escovação dos dentes, recomenda-se a escolha de uma escova menor, de cabeça pequena e tentar outros tipos de creme dental (sempre com flúor) e com sabores mais suaves, para minimizar as ânsias.

3) Cáries: as mudanças na composição salivar levam as gestantes a terem maior risco de cárie.

4) Alterações periodontais: as alterações hormonais e imunológicas trazem repercussões importantes na gengiva, quando a futura mãe já apresenta o quadro de periodontite antes mesmo da gestação.

A periodontite é uma doença que destrói os tecidos no entorno do dente e os ossos responsáveis pelo suporte deles, e caso não resolvida, as bactérias presentes nesta infecção podem disseminar via corrente sanguínea, podendo precipitar o trabalho de parto, pois se essas bactérias chegarem ao útero, o sistema imunológico aumenta a produção de um hormônio chamado de prostaglandina, para destruir esses microrganismos. No entanto, esse hormônio também induz o parto.

O atendimento odontológico é oferecido gratuitamente nas Unidades de Saúde de Araucária.

Foto: Laísa Queiroz/ Ministério da Saúde.