O resultado dos aprovados para a Universidade Federal do Paraná (UFPR) já saiu e vários estudantes araucarienses marcaram presença na listagem. Os alunos participaram de cursinhos preparatórios da cidade, como o Cursinho Popular AJA e o Argumenta Mais.

POPULAR AJA

O Cursinho Popular AJA, projeto da Associação Juventude Araucariense (AJA), já é conhecido na cidade por oferecer a oportunidade de estudantes de baixa renda poderem se preparar para o vestibular e ENEM de forma gratuita. O projeto já bateu vários recordes de alunos inscritos tanto na UFPR, quanto na UTFPR.

Neste ano, quarenta estudantes do cursinho foram aprovados para a federal. Confira o relato de alguns alunos:

Araucária tem dezenas de aprovados no vestibular da UFPR

VICTOR EMANNUEL SILVA DE MELLO, 17 ANOS

Victor relata que recebeu a notícia que havia passado para o curso de Fisioterapia durante o ensaio para uma orquestra que participou. “A minha reação não poderia ser diferente de correr, pular e gritar que tinha passado, não tinha como conter a emoção de ter passado em uma Universidade Federal!”, o estudante se emociona.

Além de estudar durante o final de semana no Popular AJA, Victor conta que também estudou por 2 a 3 horas por dia durante a semana. “As minhas expectativas para a faculdade são de que eu possa aprender o máximo possível e possa me tornar um profissional incrível para cuidar da melhor forma possível dos pacientes, familiares e amigos. Sei que esse caminho vai ser bem difícil, mas estou pronto para esse desafio para alcançar a carreira que pretendo chegar como um ótimo fisioterapeuta”, descreve.

BRUNO RAMOS ROSA, 29 ANOS

Bruno decidiu fazer ciência da computação por causa de seu amor pela tecnologia. Ao descobrir que havia passado na UFPR, ele conta que ficou tão feliz que saiu pulando e gritando.

“Passei bastante tempo estudando, tanto nas aulas do Cursinho Popular AJA, como por diversas vezes em casa por horas e horas, pois não estava confiante em mim mesmo. Ao mesmo tempo que estudava, estava fazendo um curso de análise de dados, foi bem difícil a rotina”, comenta.

Ele conta que tudo deu certo e além da UFPR, também conseguiu passar no IFPR, superando o que esperava de si mesmo. “Agora tenho expectativa de um curso difícil mas muito feliz de conseguir entrar na área que amo e vou me dedicar muito para terminar o curso e construir uma carreira a partir disso”, finaliza.

MATILDE CAMILI VAZ ALVES DA SILVA, 20 ANOS

Segundo Matilde, receber a notícia que havia passado no curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na UFPR foi um momento de grande felicidade e emoção. “Minha rotina de estudos foi bastante puxada e exigiu muita disciplina. O AJA teve um papel fundamental nesse processo, pois me direcionou aos tópicos que eu precisava focar, o que trouxe resultados muito positivos. Dediquei-me principalmente às matérias de exatas, já que havia uma prova específica para o meu curso, concentrando grande parte do meu tempo e energia nessa área”, expressa.

Ela declara que suas expectativas para a faculdade, sobretudo, envolvem ter o apoio para estudar. De acordo com ela, isso impacta diretamente na qualidade de seu desempenho acadêmico e na sua permanência. “Quando se é uma mulher preta, de escola pública e de uma família com renda per capita baixa, os desafios vão além da ansiedade comum de apenas estudar. Existem outras dificuldades tão grandes quanto, que atravessam a trajetória acadêmica, e contar com suporte institucional faz toda a diferença para que seja possível permanecer, aprender e se desenvolver”.

LORENA MAYARA TASIOR GOMES, 17 ANOS

Lorena relata que escolheu cursar Direito na UFPR, e receber a notícia que havia conquistado isso foi uma grande alegria e alívio. “Minha rotina de estudos foi intensa, pois trabalhei durante todo o ano, dedicando meu tempo principalmente à noite e aos fins de semana. O Curso Popular AJA foi fundamental nessa jornada, abrindo as portas de suas salas de aula e oferecendo o suporte necessário”.

Ela comenta que possui muitas expectativas com a faculdade, e espera aprender ao máximo e se tornar uma profissional que defenda os direitos de cada um. Lorena reconhece que o caminho será desafiador, mas afirma que acredita que esse amadurecimento será necessário para se tornar cada vez melhor.

GABRIELY FERREIRA KICOT LIMA, 17 ANOS

Gabriely irá cursar Ciências Biológicas na UFPR, e ao receber a notícia, sentiu uma sensação indescritível de ver todo o esforço recompensado. “Minha rotina de estudos foi intensa, pois trabalhei durante esse período, estudava no colégio à noite e dedicava minhas tardes e finais de semana para frequentar o Cursinho Popular AJA. Esse apoio foi fundamental, oferecendo materiais, orientação e motivação nos momentos mais difíceis”, descreve.

Suas expectativas para o curso são grandes, e Gabriely diz querer muito se aprofundar nas áreas que mais a interessa dentro da Biologia e viver novas experiências acadêmicas e pessoais. “Encaro essa nova etapa como uma oportunidade de crescimento, tanto profissional quanto pessoal, e acredito que cada disciplina, cada projeto e cada desafio contribuirão para minha formação”.

ARGUMENTA MAIS

O cursinho Argumenta Mais vêm acumulando várias conquistas durante os anos em que está ativo. Com aulas focadas na elaboração de redação, o projeto já ajudou inúmeros alunos a passarem tanto no vestibular da Universidade Federal do Paraná, quanto no ENEM. Neste ano, mais estudantes conquistaram seus lugares na UFPR, confira os relatos:

RENAN LIMA RAMALHO, 19 ANOS

Renan escolheu cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). Ele disse que sentiu uma satisfação por saber que todo o sacrifício que passou pelo ano valeu a pena. “Confesso que a minha rotina de estudos foi bem puxada, sacrifiquei dias, amizades e coisas que gostava de fazer para focar 100% nos estudos. Graças ao curso da Argumenta Mais, tive o privilégio de conseguir uma boa nota nas redações da segunda fase do vestibular”, explica.

Ele conta que está ansioso para começar as aulas e muito feliz e orgulhoso por ter passado na universidade que almejava se formar.

NATACHA VITORIA MULLER DIAS, 20 ANOS

Natacha disse que receber a notícia que passou na UFPR foi o melhor momento de sua vida. Ela disse que teve um sentimento inexplicável, e que foi a realização de um sonho que demorou anos para se realizar.

A jovem escolheu o curso de Terapia Ocupacional.

“Minha rotina de estudos tentava se encaixar ao máximo com meu trabalho. Eu trabalhava na parte da manhã e no período da tarde ficava no cursinho, e em certos dias da semana no período da noite fazia o cursinho de redação para o ENEM/UFPR da Argumenta Mais. Minhas expectativas para a universidade estão muito altas, tenho certeza que vou adquirir muito conhecimento de qualidade e com ele irei amar ainda mais a profissão que escolhi para mim, será muito desafiador do início ao fim, mas valerá cada segundo”, ela se emociona.

MANUELA DOLENKEI LISBOA, 19 ANOS

Manuel escolheu cursar Arquitetura e Urbanismo, e disse que foi muito gratificante receber a notícia que entrou na universidade. Segundo ela, depois de tanto esforço, a aprovação veio como a confirmação de que estava no caminho certo.

“Fiz cursinho presencial durante um ano inteiro de segunda a sábado, fazia simulados e revisava conteúdo nas horas livres. Espero viver intensamente a experiência universitária, aproveitando as aulas, amizades, oportunidades que surgirem e construir uma base sólida para o futuro”, descreve.

EDUARDA TABATE LEITE, 17 ANOS

De acordo com a Eduarda, foi uma realização ter passado em Fisioterapia na UFPR, que, ao ver todos os seus sacrifícios, todo o esforço e persistência valeram a pena. Ela fez aulas de redação com o Argumenta Mais desde o início do último ano, e no meio de 2025, entrou para outro cursinho preparatório, fazendo redações toda semana, simulados nos sábados e muitos exercícios similares aos da UFPR por dia.

“A descoberta de uma fase nova repleta de significados positivos, com o prazer de estudar em uma Universidade extremamente renomada, advinda de um estudo de qualidade e do descobrimento de novas oportunidades”, narra a jovem.

Edição n.º 1499. Victória Malinowski.