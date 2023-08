Araucária tem primeira mulher convocada para Seleção Paranaense de Fut7

A araucariense Patricia Sieben, de 35 anos, está entre as atletas convocadas da Federação Paranaense de Soccer Society – Fut 7, que terão como primeiro desafio a participação no torneio “Semana do Futebol 7 Society Paranaense”, que acontece entre os dias 23 a 27 de agosto, no Ginásio do Tarumã. A jogadora, que atua pelos times do Nato FAF e Dinossauras FC, é a primeira mulher de Araucária a receber essa convocação.

Patricia já vinha disputando competições federadas em Curitiba, pela equipe do Nato, e o seu talento acabou chamando a atenção da Federação. Embora o foco da jogadora araucariense agora esteja voltado para competições de alto nível, ela nunca esquece a sua origem no futebol. A Patricia já defendeu o antigo time de futsal da Prefeitura Municipal, sempre se sobressaindo em quadra, mas depois acabou seguindo a tendência de muitos atletas que, aproveitando o crescimento do futebol 7, decidiram migrar para a modalidade.

“Ela se encontrou no futebol 7, mas mesmo defendendo a seleção paranaense, ainda mantém suas raízes em Araucária, onde participa de campeonatos locais, defendendo a equipe Dinossauras. Ficamos super felizes com sua convocação, estamos todos na torcida por ela!”, comentou Estela, companheira de equipe.

Edição n. 1375