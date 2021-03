Araucária tem primeiro caso de óbito infantil causado pela Covid-19

Compartilhe esta notícia:

Um bebê de apenas três meses é a primeira vítima fatal do novo coronavírus em Araucária. O óbito da criança constou do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 3 de março, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

De acordo com o apurado por nossa reportagem, a criança era um menino e faleceu no dia 24 de fevereiro. Porém, somente hoje houve a confirmação de que a causa da morte foi mesmo o novo coronavírus.

O bebê começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 4 de fevereiro. Nessa ocasião, ele foi submetido a um exame que resultou em negativo para Covid-19. A criança, porém, não melhorou e foi internada no dia 18 do mês passado no Hospital Evangélico, em Curitiba. Infelizmente, o quadro se agravou e evoluiu para óbito no dia 24. Enquanto esteve internado um segundo exame teria sido feito, o qual resultou em positivo para o novo coronavírus. Ao que se sabe, a criança não apresentava qualquer tipo de comorbidade.

Dados

Este é o primeiro caso, em Araucária, de falecimento de uma criança entre 0 e 9 anos por Covid. A evolução da doença para óbito nesta faixa etária não é muito comum. No Paraná todo, por exemplo, até o momento tivemos somente 10 óbitos provocadas pelo novo coronavírus nessa faixa etária.

Quadro geral

Os números divulgados ontem pela SMSA mostram que Araucária já teve, desde o início da pandemia, 13.632 casos confirmados. Destes, 12.672 já são considerados recuperados. Há ainda 791 pessoas em tratamento, seja de forma domiciliar ou em leitos de enfermaria e UTI.

Vacinação

O painel de vacinação online mantido pelo Ministério da Saúde mostra 3.236 moradores de Araucária já receberam a primeira dose da vacina. Outros 891 já concluíram o ciclo de vacinação, recebendo a segunda dose.

Do total de vacinados, 2198 são trabalhadores da saúde e 928 são idosos com 80 anos ou mais. O restante tem 60 anos ou mais e se enquadram numa das condições de priorização previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Mais doses

A expectativa da Prefeitura é que ainda nesta quinta-feira, 4 de março, a cidade receba um novo lote de vacinas. Elas foram encaminhadas ao Governo do Estado pelo Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira (3) e agora serão distribuídas para os municípios. Ainda não se sabe quantas virão para Araucária, mas as doses não devem passar de 700 segundo estimativas, o que deve ser suficiente para vacinação de quase a totalidade dos idosos na faixa dos 80 a 82 anos.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021