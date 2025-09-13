Chegou a hora de fazer história! Araucária vai se encher de cores, vozes e orgulho com sua primeira Parada LGBTI+, que acontece no domingo, 21 de setembro, a partir das 14h, na Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha. O evento é uma iniciativa dos participantes do comitê intersetorial LGBT+ de Araucária, da roda de conversas LGBT+ Sul, da Associação Juventude Araucariense (AJA), do SIFAR e do Instituto Negras Aroeiras.

“O público que prestigiar a Parada irá acompanhar apresentações de artistas locais, muita energia positiva e um espaço seguro para ser quem você é — com orgulho e sem medo. Será um dia de arte e resistência, de luta pelos direitos e de celebração da nossa existência. Traga sua bandeira, seu brilho e sua voz. Vamos juntos mostrar que Araucária é feita de todas as cores, todos os amores e todas as formas de ser”, convidam os organizadores.

Eles contam que a ideia de instituir um evento voltado ao público LGBTI+ vem desde 2019, quando uma equipe de trabalhadores e pessoas usuárias dos serviços de saúde puxaram rodas de conversa, sobre tecnologia de cuidado para essa população. Em 2024, foi conquistado o Decreto 40765/2024 com a política municipal de atenção integral à população LGBT+. No mesmo ano, foi realizada a primeira audiência pública que instituiu um Comitê intersetorial LGBT+. E em 24 de maio desse ano Araucária promoveu a I Conferência Municipal de Direitos da População LGBT+. “E agora, chegou o tão esperado momento: a nossa resistência e visibilidade no dia em que começa a Primavera”, declaram.

Além de levantar a bandeira LGBTQI+, a Parada reforçará as lutas desse público pelo direito de amar e existir e pelo respeito às famílias LGBTs de Araucária.

Edição n.º 1482.