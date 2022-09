Araucária terá atletas no maior evento de Mountain Bike do Brasil

Dois atletas da equipe de ciclismo de Araucária Squad D2 irão participar do MTB Festival, maior evento de Montain Bike do Brasil, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro, na cidade de Mairiporã, estado de São Paulo. Patrocinados pela D2 Bike Shop, os atletas irão representar a marca de bicicletas Kode Bike e nesta competição enfrentarão as principais equipes de ciclismo nacional.

O atleta Lucas Gritten correrá no domingo, 18, às 8h, no circuito de XCC (Cross-Country Short Circuit) e Leonardo Barbosa correrá no sábado, 17, às 14h, no circuito XCO (Cross-Country Olympic). Os dois foram os escolhidos para este desafio, que contará com a presença do campeão mundial de MTB em 2018, Henrique Avancini, e principais nomes desse esporte na atualidade.

A prova terá transmissão ao vivo pela Rede Bull TV, Band e Band Sports. Informações e vídeos podem ser acompanhados pelas redes sociais @d2bikeshop, @squadd2_ ofc e @kodebike e canal YouTube “Samuel Caldas MTB”.