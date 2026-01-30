No dia 10 de fevereiro, às 20h, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), promove a Corrida do Aniversário de Araucária – 136 Anos, que será comemorado no dia 11/02.

Há expectativa de que a competição reúna até 1 mil participantes, marcando a 1ª etapa do Circuito Araucária de Corridas de Rua em 2026. A prova terá percurso de 6 km, e a de caminhada 3 km, com saída e chegada no Parque Cachoeira.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas exclusivamente pelo site www.assessocor.online até 02 de fevereiro, ou enquanto houver vagas. O limite é de 1 mil participantes inscritos, e o valor da inscrição é de R$60 + R$3,90 de taxa administrativa. Essas primeiras mil inscrições dão direito à camiseta oficial do evento. Todos que completarem o percurso vão receber medalha de participação, e haverá troféus para classificação geral (1º ao 3º masculino e feminino) e para as faixas etárias (conforme regulamento oficial).

Segundo a SMEL, a retirada dos kits dos inscritos está agendada em duas datas no Shopping Pinheiros (Av. Victor do Amaral – Centro): no dia 07/02 (das 14 às 18h) e 09/02 (das 18 às 21h).

CIRCUITO

A Corrida do Aniversário de Araucária marca a 1ª etapa do Circuito Araucária de Corridas de Rua em 2026. Outras já estão previstas: Corrida da Mulher (março), Corrida do Trabalhador (maio), Corrida OAB Araucária (agosto), Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Dores (setembro), Corrida da Guarda Municipal de Araucária (outubro) e Desafio Rota das Represas – Etapa de Encerramento (dezembro).

