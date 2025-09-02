No dia 7 de setembro, quase todas as cidades promovem o tradicional desfile cívico-militar. O evento representa uma oportunidade para os cidadãos brasileiros manifestarem sua estima e reverência à Nação, uma vez que exibe os símbolos nacionais, que marcam a identidade e a união do povo. 

Além de comemorar a Independência do Brasil, o desfile desempenha um papel relevante na educação cívica, pois proporciona aos estudantes e jovens o conhecimento da história nacional, dos valores cívicos e da importância da independência.

Em Araucária, o desfile cívico-militar não vinha sendo realizado há vários anos, porém em 2025, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SMSP), decidiu retomar essa tradição. O desfile acontece no sábado, 06 de setembro, véspera do feriado nacional, a partir das 9h, no trecho que compreende a Praça da Bíblia. O trajeto irá percorrer a Rua Roque Saad, no bairro Fazenda Velha. 

Além de instituições locais, como escolas e a Guarda Municipal, o desfile deve contar com a participação de representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do 15.º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado “Grupo General Sisson” (15.º GAC AP), sediado na Lapa.

Toda a comunidade é convidada a prestigiar o evento.  

