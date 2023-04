Araucária terá desfile montado no feriado de 21 de abril

Cavaleiros e amazonas de Araucária estão convidados a participar do Desfile Montado, que acontecerá no feriado de sexta-feira, 21 de abril, em alusão à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Este ano o desfile, organizado pelo araucariense Rafael Paraná, também fará um protesto contra os altos impostos.

A concentração será na Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, a partir das 11h30, depois o desfile seguirá em direção ao Centro de Eventos Juliartes, no Jardim Moteleski, no Porto das Laranjeiras. No local haverá um almoço de confraternização por adesão. Os convites para adultos custam R$25,00 e para crianças R$15,00, podendo ser adquiridos antecipadamente no Restaurante Bom Sabor, através do fone (41) 99924-0451.

Edição n. 1358