Araucária terá o 2º GP de Ciclismo no dia 29

Foto: divulgação

No domingo, 29 de agosto, Araucária irá receber o 2º GP de Ciclismo de Estrada, que será realizado na estrada da Lagoa Grande, área rural do Município, a partir das 7 horas. As inscrições para os ciclistas interessados em participar já estão abertas e poderão ser feitas até a quinta-feira, dia 26, através dos links lokspromo.com.br ou agendaoffroad.com.br.

Haverá disputas nas categorias Masculino: Base Open (de 15 anos a 18 anos), Elite Open 19 +, Master de 30 a 44 anos e Master 45+; e no Feminino: Elite Open 19 +.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021