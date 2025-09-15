Nos dias 20 e 27 de setembro e 04 de outubro, o Museu Tingui-Cuera recebe a oficina “Redes Sociais para Criativos”, da publicitária e especialista em comunicação digital Talyta Almeida. A atividade será gratuita, com vagas limitadas e terá três encontros presenciais, a partir das 14h. Este projeto é realizado com o apoio da Prefeitura de Araucária e utiliza recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

A oficina é voltada especialmente para as pessoas que produzem seu próprio trabalho, seja na arte, na música, na dança, na escrita ou no artesanato, que trabalham de forma autoral e artesanal e desejam fortalecer sua presença no ambiente digital. Ao longo dos módulos, os participantes aprenderão a usar as redes sociais como aliadas para dar visibilidade ao seu trabalho, conquistar novos públicos e impulsionar vendas.

A capacitação contará ainda com materiais exclusivos, intérprete de Libras e emissão de certificado de conclusão.

PROGRAMAÇÃO

20/09 – Módulo 1: Desvendando as redes sociais
27/09 – Módulo 2: Criação de conteúdo
04/10 – Módulo 3: Estratégia e vendas

SOBRE A MINISTRANTE

Talyta Almeida é formada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, com mais de 15 anos de experiência na área de comunicação. Atua com gestão de redes sociais, branding e marketing digital, além de ministrar oficinas e consultorias voltadas para artistas e empreendedores criativos.

As inscrições para participar da oficina podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyIu97JOm9jivc0iSTqsD5Jke_jhW5wQ1FZjHerbOHBHVF8A/viewform

