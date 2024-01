Araucária terá pedal rural no dia do seu aniversário de 134 anos

Um pedal rural será promovido no dia 11 de fevereiro, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em comemoração ao aniversário de 134 anos de Araucária. O pedal vem acontecendo com frequência, mas esta será uma edição especial, aberta à participação de todos, sem necessidade de inscrição prévia.

A concentração será no campo de futebol do CSU, no bairro Fazenda Velha, às 7h30, com saída prevista para às 8h30, o pedal terá um percurso de 30km, passando por algumas regiões da área rural. Podem participar ciclistas dos níveis iniciante e intermediário, pois o ritmo da pedalada será leve e acessível. Durante todo o trajeto haverá pontos de suporte para os participantes, com distribuição de água e frutas.

A ação contará com o apoio do Departamento de Trânsito e da Guarda Municipal, e terá ainda um carro da SMEL acompanhando os ciclistas.

Edição n.º 1398