Araucária Transporte Coletivo adquire 10 ônibus e renova parte da frota

Bancos estofados garantem mais conforto para os passageiros. Foto: divulgação

Para melhor atender aos passageiros que utilizam suas linhas diariamente, a empresa Araucária Transporte Coletivo adquiriu recentemente, 10 ônibus seminovos, para renovação de parte da frota, hoje composta por 62 veículos, sendo 56 operantes e 6 reservas. Nos modelos Volvo B270F, 270 cavalos, com carroceria Comil Sbelto. Os ônibus são do ano de 2015 e substituem os do ano de 2008. Eles têm capacidade para 85 passageiros, possuem bancos almofadados, para maior conforto dos usuários, e podem operar em qualquer linha de responsabilidade da empresa, exceto a linha do Ligeirinho. “Neste momento, os ônibus que chegaram vão operar nas linhas H11-Araucária/Pinheirinho, H12-Araucária/Portão e H01-Araucária/Curitiba”, explicou Larissa D. Moreno, do Conselho Executivo da Araucária TC.

Segundo ela, a frota atual sofreu uma pequena redução, por conta da pandemia. Na normalidade, a empresa tinha 58 ônibus operantes e 6 reservas, totalizando 64. Na atual frota os veículos estão distribuídos da seguinte forma: H01 Araucária / Curitiba (12), H02 Araucária / Capão Raso (12), H11 Araucária/Pinheirinho (7), H12 Araucária/ Portão (09), H20 Angélica/Capão Raso (04), H24 Angélica/Pinheirinho (05), I32 Araucária/Campo Largo (01), R11 Araucária / Contenda (04), R71 Contenda/ Curitiba (01), R99 Conexão Contenda (01), reservas (06).

Texto: Maurenn Bernado

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021