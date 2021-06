Araucária ultrapassa a marca dos 400 mortos por Covid

Araucária registrou esta semana a triste marca de 400 óbitos causados pela Covid-19. Exatamente, mais de quatro centenas de pessoas já tiveram suas vidas interrompidas pelo vírus que vem mudando o modo como encaramos nossos dias.

Nesta quarta-feira, 23 de junho, o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostrava que eram 404 os mortos. A marca foi atingida 382 dias após o óbito número um. Ou seja, desde aquele fatídico 6 de junho de 2020, em média, todos os dias, tivemos pelo menos uma vida de morador de Araucária sendo interrompida em decorrência do agravamento da doença.

Os números atualizados da pandemia mostram ainda que só nos últimos quatorze dias tivemos 38 óbitos em decorrência do vírus. O dado é ainda mais assustador quando consideramos que entre o óbito um (lá em 06 de junho de 2020) e o 38ª (em 23 de agosto) se passaram quase oitenta dias.

As pessoas do sexo masculino seguem sendo as principais vítimas fatais da doença. São 229 homens (56,68%) contra 175 mulheres (43,32%). A faixa etária que acumula o maior número de óbitos segue sendo a de idosos entre 60 e 69 anos. Ao todo são 118 pessoas neste intervalo de idade, o que corresponde 29,21%. Nas últimas semanas, porém, temos visto um incremento razoável no caso de mortes entre aquelas pessoas na faixa de 50 a 59 anos, fazendo com que elas ocupem a segunda posição neste triste ranking com 84 perdas, o que equivale a 20,79% do total.

Óbitos por sexo

Vacinados

Esperança de dias melhores, a campanha de vacinação em Araucária segue avançando. Não no ritmo que à população gostaria, mas na toada do Governo Federal, que é quem detém atualmente o poder de compra e distribuição dos imunizantes a população brasileira. Esta semana atingimos a marca de quarenta mil vacinados com a primeira dose. Até esta quarta-feira (23) era 40.610 imunizados parcialmente e 9.964 com o ciclo de imunização completo.

Evolução de óbitos nos últimos quatorze dias

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021