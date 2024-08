Araucária uma Cidade uma Saudade: Procissão de São Cristóvão

Todos os anos é realizada a Procissão em homenagem à São Cristóvão o Padroeiro dos Motoristas. Essa homenagem é feita em todos as cidades pela Igreja Católica, e conta com a participação dos profissionais do volante que seguem em procissão pelas ruas da cidade a Imagem do Santo de sua fé e proteção.

Em Araucária, não é diferente, todos os anos e já há muitas décadas essa procissão se realiza. O início e o final são no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios localizada na Praça Dr. Vicente Machado. A imagem que vemos foi fotografada durante a procissão que se realizou em 1951, tempo em que as procissões percorriam ainda trechos curtos e próximos a Praça Dr. Vicente Machado, e as pessoas também acompanhavam, pois na chegada de volta a igreja após percorrer a cidade, a imagem de São Cristóvão seguia de volta ao interior da igreja, em momento que o povo a conduzia.

As construções que ali aparecem já não existem após passados mais de 70 anos e os veículos como o caminhão que transporta e imagem e o mais leve a frente hoje são clássicos, verdadeiros objetos de colecionadores.

As duas casas da esquina são da Família Trauczynski, a primeira que é o casarão teve como última moradora a saudosa Maria Trauczynski e a de madeira do outro lado também teve como últimos residentes a Família Figuel e os escritórios de Imobiliária de Cezar Trauczynski e de Advocacia de Cezar Trauczynski Junior (ambos já de saudosas memórias), a outra construção também em madeira que aparece apenas um trecho era o antigo estúdio da Rádio Cambiju que foi demolido para dar espaço atualmente ao Salão Paroquial.

Entre todas as imagens vistas na foto muitas saudades surgem, mas, o que ainda permanece é além da procissão e da homenagem ao Padroeiro dos Motoristas, é a festa que sempre ocorre depois da Procissão onde o churrasco é a parte essencial do almoço, que em 1951 era nas barraquinhas de festa montadas na praça central. A propósito a festa e o almoço não são mais realizados ao ar livre agora é feito em ambiente fechado no Salão Paroquial, e a imagem é transportada em caminhão do Corpo de Bombeiros e percorre diversos bairros e ruas da cidade. Mais um sinal que nossas tradições apesar de serem mantidas passaram por muitas mudanças.

Edição n.º 1430.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.