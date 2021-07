Araucária vacinará cidadãos com 46 anos ou mais nesta terça-feira, 6

Foto: Carlos Poly

A partir desta terça-feira, 6 de julho, os araucarienses com 46 anos ou mais serão contemplados pela campanha de vacinação contra a Covid-19 do município. A imunização acontecerá em dois pontos no Parque Cachoeira, de forma simultânea. O Ginásio Joval de Paula Souza funcionará como ponto fixo, voltado às pessoas sem carro, já no Parque Cachoeira a vacinação será dentro do sistema drive thru. O atendimento das equipes nos locais acontece das 9h às 16h.

Demais grupos que estão sendo vacinados

A Secretaria Municipal de Saúde relembra a população que outros grupos seguem sendo vacinados contra o vírus, como os profissionais da saúde e educação, a partir de agendamento prévio no site da Prefeitura, e as gestantes e puérperas, que não precisam agendar. A imunização deste público acontece no Teatro da Praça. Os cidadãos com comorbidades ou deficiência permanente que ainda não se vacinaram devem procurar o Ginásio Joval Paula de Souza.

Documentos necessários

Para receber a primeira dose da vacina, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação.

Dúvidas

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

Texto: PMA e redação