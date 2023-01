Araucária vai comemorar seus 133 anos com grande festa no Parque Cachoeira 

No dia 11 de fevereiro, Araucária irá completar 133 anos de emancipação política. A data, instituída por lei, será comemorada com uma grande festa para a população nos dias 10, 11 e 12/02, no Parque Cachoeira. Organizado pela Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), o evento contará com shows de artistas locais, apresentações folclóricas, feira de artesanato e de produtos coloniais, praça de alimentação e recreação infantil.

A programação começa na sexta (10), a partir das 18h e segue até às 23h. Neste dia, serão montados dois pavilhões no parque, sendo um para os food trucks e outro para a feira. Além disso, o público poderá acompanhar shows de artistas do município. No sábado (11), os pavilhões (praça de alimentação, feira de artesanato e produtos coloniais) serão abertos às 10h e o parque receberá muitas atrações culturais. Às 14h haverá a abertura oficial do evento de aniversário, momento em que serão distribuídos 5 mil cupcakes ao público presente. Também no sábado, grupos folclóricos farão apresentações e no período noturno, mais artistas locais estarão no palco, animando o público.

No domingo (12), último dia da festa, o evento começará às 10h com a abertura dos pavilhões. No palco acontecerão diversos shows de artistas locais, das 14h às 21h, horário em que serão encerradas as comemorações. A entrada para a população será gratuita nos três dias do evento.

Foto: Antonio Franceschi.