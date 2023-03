Araucária vai enfrentar o Minas Tênis Clube em casa e convoca torcida

Com cinco vitórias e apenas uma derrota, o time de voleibol masculino SMEL Araucária/Aspma/Berneck está em 3º lugar na classificação da Superliga B, com 13 pontos, atrás apenas do Azulim e do Joinville. No sábado (25/02), a equipe viajou para bem longe, foram mais de 4.000km e venceu o Manaus Vôlei por 3X1, com parciais de 17×25 / 17×25 / 25×23 e 20×25.

O técnico Everson Ribeiro disse que a equipe foi muito bem no jogo contra o Manaus, agressiva no saque e isso ajudou muito no decorrer do jogo. “Os atletas estão de parabéns pelo equilíbrio que tiveram durante toda a partida, mesmo com a torcida contrária fazendo muito barulho e sendo em alguns momentos grosseira, o que gerou até alguns conflitos no pós-jogo. Mas o importante foi a vitória e agora iremos em busca de mais um resultado positivo”, disse.

No próximo sábado (04/03), às 19h, o Araucária vai jogar em casa novamente, contra o Minas Tênis Clube, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. “Convido a torcida para lotar mais uma vez a Arena Parque Cachoeira e vibrar muito com nossa equipe em mais um difícil confronto pela Superliga B”, convoca o técnico.