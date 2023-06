Araucária vai receber o projeto PCPR na Comunidade em setembro

Araucária também está no cronograma da Polícia Civil do Paraná para receber o projeto PCPR na Comunidade, cujo objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população. A previsão é de que a ação aconteça no Município nos dias 16 e 17 de setembro.

Pelo projeto, a PCPR disponibiliza aos moradores serviços como confecção de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais, orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. Além disso, confecciona a 1ª e 2ª via da carteira de identidade para quem realiza o agendamento prévio.

Nos municípios por onde já passou o projeto realizou atividades lúdicas com as crianças, promoveu exposições e prestou informações para que a população conhecesse mais o trabalho realizado pela Polícia Civil. Também ofertou palestras para alunos das escolas municipais e servidores locais, com temas como atendimento à criança vítima de violência e rede de proteção, cibercrimes, entre outros.

Edição n. 1366