A cidade de Araucária será palco do Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade – Etapa Rua, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de março, na pista de corrida do Estádio Municipal Emílio Gunha, no CSU. A expectativa é que a competição reúna cerca de 200 patinadores, nas categorias Infantil, Adulto, Master e Estreantes.

A Equipe Storm, de Araucária, participará com 15 atletas, divididos em todas as categorias. Rogério, responsável pelo grupo, faz um convite aos araucarienses: “É uma super competição que vem para nossa cidade e convidamos todos para que venham prestigiar e torcer pelos nossos atletas”.

Na sexta-feira (06) pela manhã acontece o Congresso Técnico no formato virtual e no período da tarde tem o aquecimento dos patinadores na pista do CSU. No sábado (07) e no domingo (08) acontecem as disputas, seguidas pelas premiações aos vencedores.

Edição n.º 1500.