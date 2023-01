Araucária vai sediar penúltima etapa da Gincana do Caminhoneiro

Nos dias 26 e 27/01 (quinta e sexta), Araucária irá receber a penúltima etapa da 30ª Gincana do Caminhoneiro, realizada em parceria com a IVECO e os postos Petrobras da Rede Siga Bem, tem percorrido as estradas brasileiras desde maio de 2022, levando atendimentos de saúde aos transportadores rodoviários de cargas e a chance de ganharem, no braço, um caminhão zero km na disputa do slalom. O araucariense Célio André Soczek foi o ganhador da Gincana em 2021, ele ganhou um caminhão Iveco Tector 6×2 Auto Shift zero km e também um plano completo de manutenção da Iveco, com validade de 1 ano.

Esta será a 89ª das 90 etapas previstas e acontecerá no Posto Tio Zico 4, na Rodovia do Xisto. Serão dois dias de teste da habilidade no volante, onde o caminhoneiro é desafiado a mostrar seu desempenho em manobras que simulam o dia a dia na estrada. O objetivo é percorrer o trecho demarcado, num zigue-zague entre cones, evitando os obstáculos e procurando chegar no menor tempo possível, sem velocidade, mas com destreza. Aquele que registrar o melhor tempo na pista do Posto Tio Zico 4 garante vaga para a quinta e última semifinal do evento, que acontecerá em Joinville/SC, no dia 4 de fevereiro, quando os 18 motoristas que fizeram os menores tempos da 73ª a 90ª etapa, estarão reunidos para disputar cinco vagas para a final do evento, valendo um IVECO Tector zerinho, com a primeira revisão garantida pela Nexpro.

Atendimento à saúde

Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e do Sest/Senat, a 89ª etapa oferecerá aos participantes a oportunidade de participar de ações preventivas para detectar possíveis doenças silenciosas, incluindo teste do nível de glicose no sangue, para investigação e controle de casos de diabetes; checagem da pressão arterial para descobrir se há hipertensão e minimizar riscos de ataques cardíacos, além de orientações sobre o IMC (Índice de Massa Corpórea), com acesso a um painel com dicas de condutas que podem ser adotadas para uma vida mais saudável. Haverá ainda orientação para manter boa saúde bucal.

Podem participar da GDC todos os caminhoneiros com CNH C, D e E, sendo gratuita sua passagem pelo circuito de saúde e a realização de sua volta na pista. Porém, para ter seu tempo validado e disputar oficialmente o grande prêmio do evento, o caminhoneiro precisa apresentar, no momento da inscrição, um cupom fiscal com o consumo de R$ 1.000,00 em diesel ou ter adquirido um balde de óleo Lubrax Top Turbo / Top Turbo Pro, Avante ou Extremo HD nos postos da Rede Siga Bem. O cupom tem validade de até sete dias antes da etapa.